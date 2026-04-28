Durante un'intervista televisiva, Elena Santarelli ha rivolto alcune parole critiche nei confronti di Fedez, attirando l'attenzione dei media. La showgirl ha espresso commenti diretti e senza mezzi termini sul rapper, suscitando discussioni tra il pubblico e i fan. Le dichiarazioni sono state riportate dai media e hanno generato un certo rumore nel mondo dello spettacolo.

Nel corso di una nuova intervista televisiva, Elena Santarelli è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni tutt’altro che morbide. Ospite del programma Belve, la showgirl ha affrontato temi delicati legati alla beneficenza e alla responsabilità pubblica, lasciandosi andare a considerazioni molto dirette che hanno coinvolto non solo Chiara Ferragni, ma anche Fedez. Un intervento che non è passato inosservato, soprattutto per il tono deciso e personale. Elena Santarelli ce l’ha con Chiara Ferragni, ma la vera stoccata è per Fedez: cosa ha detto. Il punto di partenza è stato il cosiddetto “Pandoro-Gate”, una vicenda che ha suscitato molte polemiche e che Santarelli ha commentato senza giri di parole: « Io sono delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elena Santarelli lancia una bella frecciatina a Fedez: ecco cosa ha detto e perché ha stroncato il rapper

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