In Puglia, le prenotazioni sono aumentate del 27%, con un incremento del 20% delle settimane prenotate. La domanda proveniente da clienti internazionali è in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati si riferiscono a strutture di alta gamma e si registrano rispetto alle stagioni precedenti. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa crescita né sulle caratteristiche specifiche dei clienti.

La Puglia si conferma una delle destinazioni più dinamiche del vacation rental italiano: per la stagione 2026 crescono del +20% le settimane prenotate e del +27% le prenotazioni rispetto al 2025. Aumenta anche la durata media dei soggiorni, oggi pari a 8,27 giorni.• Al primo posto per provenienza ci sono gli ospiti Italiani, ma cresce a tripla cifra la domanda internazionale: tra i principali mercati di provenienza spiccano gli incrementi di Germania (+143% rispetto al 2025), gli Stati Uniti (+135%) e il Regno Unito (+85%), seguiti dai Paesi Bassi (+65%). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Puglia, turismo di pregio in forte crescita: +27% prenotazioni, +20% settimane prenotate e domanda internazionale in aumento

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