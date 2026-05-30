PSG-Arsenal | strategie e assenze che possono influenzare la finale

Il Paris Saint Germain e l’Arsenal si sfideranno nella finale della Champions League 20252026. Le due squadre hanno comunicato le formazioni ufficiali e le assenze per l’incontro. Entrambe le squadre presentano alcuni giocatori non disponibili a causa di infortuni o squalifiche. La partita si svolgerà in un stadio neutro e il calcio d’inizio è previsto per questa sera.

L’angolo della partita. Siamo finalmente giunti all’atto conclusivo della Champions League 20252026, dove il Paris Saint Germain affronterà l’Arsenal in una finale che promette di regalare emozioni forti. La cornice sarà quella dell’imponente Budapest, che accoglie due squadre in cerca di consacrazione europea. L’assenza di Riccardo Calafiori e Viktor Gyokeres tra le fila degli inglesi rappresenta un’assenza considerevole, poiché entrambi avrebbero potuto offrire valore aggiunto in una partita di tale importanza. Contemporaneamente, il PSG si presenta con un attacco formato da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, un trio in grado di impensierire qualsiasi difesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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PSG-Arsenal : Faut-il CRAINDRE les Gunners

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