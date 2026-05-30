PSG-Arsenal | formazioni statistiche e anteprime canale TV live streaming online e pronostico per la finale di Champions League 2026

Il sito 101greatgoals ha pubblicato aggiornamenti sulle formazioni e le statistiche della finale di Champions League 2026 tra PSG e Arsenal. La partita si terrà oggi, con dettagli su line-up e pronostici disponibili online. Sono previsti anche canali TV e opzioni di live streaming per seguire l’evento in diretta. La finale rappresenta il punto culminante della competizione europea di quest’anno, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

2026-05-30 00:09:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ritiene che “la squadra che gioca il miglior calcio” prevarrà quando i detentori affronteranno un’Arsenal il cui approccio non ha sempre deliziato i puristi nella finale di Champions League. I campioni della Ligue 1 sono stati gli animatori nella difesa del titolo, guidando la classifica dei marcatori con 44 gol in 16 partite e completando più di 1.000 passaggi in più rispetto a qualsiasi altra squadra coinvolta, raggiungendo la finale con un’epica vittoria complessiva per 6-5 contro il temuto Bayern Monaco in semifinale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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PSG OU ARSENAL: QUEM VAI SER O GRANDE CAMPEÃO DA CHAMPIONS LEAGUE

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