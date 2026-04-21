Cosa succede se Inter-Como finisce in pareggio al 90′ la regola su supplementari e rigori in Coppa Italia
Nella semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, l'incontro di andata si è concluso con un pareggio a zero. La partita di ritorno si svolge questa sera, lasciando ancora aperti i giochi per la qualificazione. Se il risultato si dovesse confermare in parità anche al termine dei tempi regolamentari, si procederà con eventuali supplementari e rigori secondo le regole della competizione.
All'andata Como e Inter hanno pareggiato per 0-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Stasera si disputa quella di ritorno. Chi vince vola in finale, in caso di parità dopo i 90 minuti canonici si va ai supplementari, poi eventualmente ai rigori.🔗 Leggi su Fanpage.it
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