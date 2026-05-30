Pronostico Messico-Australia | i numeri non mentono

Il match tra Messico e Australia si gioca a Pasadena, come ultima prova prima dei Mondiali. La partita è un’amichevole internazionale, con le squadre pronte a testare le formazioni e le strategie. Entrambe le nazionali si preparano per la fase finale, senza considerare il risultato come un obiettivo principale. La partita sarà trasmessa in diretta, offrendo l’opportunità di seguire le scelte e le formazioni di entrambe le squadre prima dell’esordio nel torneo.

Messico-Australia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Uno dei Paesi organizzatori dei Mondiali, il Messico, affronta a Pasadena l’Australia nell’ultima amichevole prima dell’inizio della manifestazione. L’ultimo incrocio tra queste due formazioni è datato 25 anni, ed era arrivata una vittoria australiana. Capiamo bene che le cose nell’arco di questo lunghissimo tempo sono molto cambiate. E adesso la squadra favorita e l’altra. In sette delle ultime otto vittorie il Messico ha dimostrato di avere una fase difensiva importante e pure molto. Infatti le affermazioni sono arrivate senza nemmeno subire un gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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