Pronostico Scozia-Costa d’Avorio | una cosa è certa

Martedì si disputa un’amichevole internazionale tra la nazionale scozzese e quella della Costa d’Avorio. La partita si svolgerà in un stadio europeo e sarà trasmessa su alcune piattaforme televisive e online. Le formazioni ufficiali verranno comunicate poco prima del calcio d’inizio e le due squadre si preparano con allenamenti specifici nelle settimane precedenti all’incontro.

Scozia-Costa d’Avorio è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Nonostante il Giappone sia una nazionale sicuramente importante e che alza spesso il livello dei suoi uomini e di conseguenza anche quello delle proprie prestazioni, nessuno si aspettava oggettivamente che la Scozia potesse perdere in casa contro i nipponici. Ma così è stato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una sconfitta in un’amichevole non fa tanto male, ma è evidente che la Scozia debba riprendersi e almeno portare a casa un sorriso nel secondo appuntamento contro la Costa d’Avorio che invece ha rifilato quattro gol alla Corea del Sud riprendendo una striscia di risultati utili che era stata interrotta dall’Egitto nella Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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