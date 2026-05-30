La regular season della Segunda División si è conclusa, con l’Almería che deve vincere l’ultima partita per ottenere un vantaggio significativo ai playoff. Lo spareggio salvezza si giocherà a Leganés, dove si deciderà la permanenza in categoria. I risultati definitivi determinano le posizioni di classifica e le sfide di accesso ai playoff, mentre le squadre coinvolte preparano gli ultimi 90 minuti di partita.

Segunda División, va in archivio anche la regular season del campionato cadetto spagnolo: l’Almer í a deve vincere per avere un vantaggio enorme ai playoff, spareggio salvezza a Leganés. L’ultimo capitolo del campionato cadetto spagnolo promette 90 minuti ad altissima intensità, dove motivazioni e calcoli geometrici la faranno da padrone. Riflettori puntati in primis sul fortino andaluso per Almería-Real Valladolid. (Instagram) – Ilveggente.it I padroni di casa, terzi in classifica, hanno l’obbligo assoluto di vincere per blindare il piazzamento sul podio, una posizione che nei playoff garantisce un vantaggio enorme (in caso di parità dopo i supplementari avanza la miglior classificata, senza lotteria dei rigori). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Segunda División 31 maggio: novanta minuti d’inferno per gli ultimi verdetti

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