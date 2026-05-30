Premio Amarena | torna l’evento più atteso della stagione

Il Premio Amarena torna finalmente con tantissime novità spettacolari, sfide mozzafiato e ospiti d’eccezione che vi terranno con il fiato sospeso per tutto il mese Entrano nel vivo i preparativi per la V edizione del Premio Amarena, manifestazione organizzata dall’Ass. Culturale Archimede, promossa dalla Città di Piano di Sorrento e patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli, con la direzione artistica affidata al giornalista Biagio Verdicchio. Il calendario prenderà ufficialmente il via nel mese di giugno con quattro appuntamenti fissati nelle date del 9, 19, 26 e 28, pronti ad animare il territorio. Il primo incontro è previsto per il 9 giugno con “L’Arte d’Amare. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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