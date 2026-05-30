Piemonte sotto l’allerta rossa | picchi di 34°C e rischio roghi

Il Piemonte è in allerta rossa a causa di temperature che hanno raggiunto i 34°C e di un elevato rischio di incendi boschivi. Domani sono previste precipitazioni temporalesche più intense in alcune province, con possibili fenomeni violenti. I fronti di incendio si svilupperanno in specifiche aree della regione, dove si concentrano le condizioni di maggiore pericolo. Non sono stati segnalati interventi o danni immediati, ma si monitora la situazione.

? Domande chiave Quali province piemontesi rischiano i temporali più violenti domani?. Dove colpiranno con precisione i nuovi fronti di incendio boschivo?. Come influenzeranno le grandinate previste la sicurezza nelle zone di pianura?. Quando inizierà finalmente il calo delle temperature dopo l'allerta rossa?.? In Breve Massime di 33°C previste ad Alessandria per sabato pomeriggio.. Rischio incendi elevato nelle aree boschive del Nord e Sud-Est piemontese.. Temporali e grandinate in pianura previsti per domani.. Miglioramento parziale e piogge attese per martedì 2 giugno.. Allerta rossa per il caldo in Piemonte: picchi di 34°C e rischio roghi tra domani e domenica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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