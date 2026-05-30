A Perugia sono state introdotte nuove regole che vietano l’uso di vetro e lattine nelle aree della movida nel centro storico. Il divieto riguarda le vie principali frequentate dai locali notturni e si applica anche alle zone di Fontivegge, dove gli orari di vendita e consumo subiranno modifiche. Le restrizioni entreranno in vigore nelle prossime settimane e riguarderanno specifici orari serali e notturni. Le nuove disposizioni sono state comunicate dalle autorità locali.

? Punti chiave Quali vie del centro storico saranno colpite dal divieto?. Come cambieranno gli orari per chi vive a Fontivegge?. Perché la Questura ha chiesto questo intervento urgente?. Chi sono i soggetti esclusi dalle nuove restrizioni serali?.? In Breve Divieto vendita asporto vetro e lattine dalle 20:00 alle 06:00 nel centro storico.. Fontivegge prevede divieto detenzione alcolici in strada dalle 18:00 alle 09:00.. Misure attive dal 1 giugno al 31 ottobre per contrastare microcriminalità e rumore.. Restrizioni mirano a ridurre tensioni segnalate dalla Questura nelle piazze cittadine.. Dal primo giugno 2026 inizierà a Perugia una nuova stagione di restrizioni per la movida estiva con il blocco della vendita di alcolici in lattina e vetro nel centro storico e a Fontivegge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, stop al vetro e alle lattine: nuove regole per la movida

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