I figli della Principessa Beatrice hanno ricevuto titoli nobiliari alla nascita, mentre quelli di Eugenia no. La differenza deriva dal fatto che la regina, nel 2013, ha deciso di concedere i titoli a Beatrice e suo fratello, seguendo nuove regole. Eugenia, invece, non ha ottenuto lo stesso riconoscimento perché non rientrava più nelle priorità della monarchia al momento della decisione. La distinzione si basa su decisioni ufficiali e regole stabilite nel tempo.

La famiglia reale britannica è da sempre una fonte inesauribile di curiosità, soprattutto quando si parla di titoli nobiliari e regole dinastiche. L’ultima domanda che ha acceso il dibattito tra gli appassionati della monarchia riguarda le Principesse Beatrice ed Eugenia di York. Cresciute nello stesso contesto, con lo stesso rango e gli stessi privilegi, le due sorelle si trovano oggi in una situazione diversa per quanto riguarda i loro figli. Da una parte ci sono Sienna ed Athena Mapelli Mozzi, figlie di Beatrice, alle quali viene riconosciuto un titolo nobiliare. Dall’altra August, Ernest Brooksbank e il terzogenito in arrivo nel 2026, gli eredi di Eugenia che invece non possiedono alcun titolo ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché i figli della Principessa Beatrice hanno titoli nobiliari e quelli di Eugenia no

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Why Are Princess Beatrices Kids Titled but Princess Eugenies Arent

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