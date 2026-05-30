Le istituzioni e i camici bianchi hanno firmato un accordo per azioni concrete sulla tutela della salute pubblica. L’intesa prevede una collaborazione più stretta tra medici di base e enti pubblici, con l’obiettivo di integrare l’assistenza sanitaria con l’analisi di fattori ambientali e sociali. La partnership mira a migliorare le risposte alle emergenze sanitarie e a promuovere interventi più mirati. Nessuna data o dettaglio sulle modalità di attuazione è stato comunicato.

La tutela della salute pubblica passa da una nuova e più stretta alleanza tra istituzioni e camici bianchi, capace di coniugare la medicina di prossimità con l’analisi di fattori ambientali e sociali. Con questo input strategico Ats Milano Città Metropolitana e Asst Melegnano-Martesana hanno dato il via nei giorni scorsi a Pioltello a un importante percorso di confronto con i medici di famiglia del territorio, presentando ufficialmente due progetti innovativi inseriti nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari. Si chiamano " Sintesi " e " In sinergia " e puntano a ridisegnare i modelli di presa in carico della popolazione "attraverso un’azione preventiva e fortemente radicata nei centri urbani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patto istituzioni-camici bianchi: "In campo azioni concrete"

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