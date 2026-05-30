Pattinaggio Sette medaglie nelle gare Uisp per la società Quadrifoglio

Sette medaglie sono state vinte dalla società Quadrifoglio nelle gare Uisp Formula Uga, con le atlete del gruppo preagonistico. Inoltre, altre diciotto medaglie sono state conquistate nelle gare Promozionali Aics. La società ha ottenuto diversi titoli nelle competizioni regionali di pattinaggio.

Altri podi e altri titoli per le ragazze del gruppo preagonistico, del Pattinaggio Il Quadrifoglio, in campo regionale: 7 medaglie conquistate nelle gare Uisp Formula Uga, e 18, nelle gare Promozionali Aics. Ottima prestazione quella di Sara Bernard, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale Uisp e di vicecampionessa Aics; splendida anche Giulia Bovo, campionessa regionale Uisp. Ora passiamo alle campionesse regionali Aics, nelle diverse categorie ed annate: Cecilia Lupi, che ha conquistato anche la medaglia di bronzo Uisp, Beatrice Ruggiero, Aurora Rando, Margherita Cesaretti, Allegra Rimessi, Agata Bolognesi e Alessia Motta. Doppia medaglia anche per Martina Fiori, argento sia Uisp che Aics, e per Lucrezia Mininni, argento Uisp e bronzo Aics. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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