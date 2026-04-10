Pattinaggio tante medaglie conquistate a Bondeno Quadrifoglio leader nelle gare provinciali

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, le atlete del Pattinaggio Il Quadrifoglio hanno partecipato alla fase provinciale del campionato Aics a Bondeno. In questa competizione tra le società affiliate della provincia, molte hanno conquistato medaglie e sono state numerose le atlete in gara. La manifestazione ha visto una grande presenza di partecipanti e un buon livello di prestazioni sportive.

Altro weekend di grandi soddisfazioni quello del 28 e 29 marzo, per le atlete del Pattinaggio Il Quadrifoglio: alla fase provinciale del campionato Aics, disputatosi a Bondeno, fra le società affiliate della provincia, tante le medaglie conquistate e tantissime le atlete in gara. Nella categoria Azzurrini Basic, gruppo 7, vittoria per Francesca Di Barba, atleta e allenatrice dell’Associazione; nel gruppo 5, medaglia d’oro ad Anna La Malfa. Nella categoria Junior Plus, prima classificata Anna Fini, seconda Francesca Ferroni. Nella Junior Medium, gruppo 7, oro per Sara Vecchio, gruppo 5, oro per Diana Lombardi. Nel gruppo 4, prima classificata Viola Tosi, seconda Marta Camisotti, terza Margherita Garbellini, quarta Laura Caciorgna e quinta Sara Masiero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pattinaggio, tante medaglie conquistate a Bondeno. Quadrifoglio leader nelle gare provinciali Leggi anche: An Kei Karate da sballo nei primi due mesi di gare del 2026: conquistate 62 medaglie Temi più discussi: Pattinaggio, tante medaglie conquistate a Bondeno. Quadrifoglio leader nelle gare provinciali; Skating Dreams: una scorpacciata di medaglie da Rivoli a Biella; Pattinaggio freestyle, show ai Sabbioni: cinque titoli regionali per la Roller Power; Tutti contro Gravina. Il mondo dello sport italiano massacra sui social il presidente della Figc. Centinaia i campioni olimpici e mondiali infuriati per le sue parole. Bottino di medaglie: 8 quelle conquistate dagli azzurri nati in VenetoSe a portare la bandiera nella cerimonia di chiusura a Verona sono loro, un motivo c'è, ed è tutto d'oro. Davide Ghiotto, lampo sul ghiaccio, vicentino di Zovencedo, ha scritto la storia con la prova ... rainews.it Quante medaglie può vincere ancora l'Italia? Dallo sci di fondo al biathlon, ecco gli atleti (e gli sport) che possono salire sul podioA cinque giorni dalla chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, sono ventiquattro le medaglie conquistate dagli azzurri. Dallo sci alpino al pattinaggio di velocità, passando per lo ... ilmessaggero.it Pattinaggio: pioggia di medaglie per la Polisportiva Saline Trapanesi ai Regionali su Pista #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook