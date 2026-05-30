Paris Saint Germain-Arsenal Finale Champions League 30-05-2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati A Budapest parigini che puntano al bis europeo

Da infobetting.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale di Champions League del 30 maggio 2026 si giocherà a Budapest alle 18:00 tra il Paris Saint Germain e l’Arsenal. I campioni in carica del PSG cercano il bis europeo, un anno dopo aver vinto il primo titolo. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i convocati delle due squadre, che si sfideranno nell’ultima partita della competizione.

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Ultimo atto della Champions League, la gara più importante di tutte e quella che assegna il massimo trofeo continentale: a distanza di 12 mesi dal suo primo titolo i campioni uscenti del Paris Saint Germain scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta. I parigini vanno per la conferma in una stagione magari non sfolgorante come quella passata ma che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Finale Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. A Budapest parigini che puntano al bis europeo
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