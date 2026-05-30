La finale di Champions League del 30 maggio 2026 si giocherà a Budapest alle 18:00 tra il Paris Saint Germain e l’Arsenal. I campioni in carica del PSG cercano il bis europeo, un anno dopo aver vinto il primo titolo. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i convocati delle due squadre, che si sfideranno nell’ultima partita della competizione.

Ultimo atto della Champions League, la gara più importante di tutte e quella che assegna il massimo trofeo continentale: a distanza di 12 mesi dal suo primo titolo i campioni uscenti del Paris Saint Germain scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta. I parigini vanno per la conferma in una stagione magari non sfolgorante come quella passata ma che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Finale Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. A Budapest parigini che puntano al bis europeo

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UEFA Final LIVE: Arsenal & PSG Fans Gather Ahead of Champions League Final at The Puskas Arena |N18G

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Paris Saint Germain-Arsenal (Finale Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. A Budapest Parigini a caccia del bis europeoIl 30 maggio 2026 alle 18:00 si disputa a Budapest la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal.

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Manca sempre meno alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal: fischio d'inizio alle 18:00 a Budapest Luis Enrique recupera Hakimi e preferisce Fabián Ruiz a Zaïre-Emery. Calafiori parte dalla panchina, così come Timber e Gyöker x.com

Discussione sulla partita: Paris Saint Germain vs Arsenal | Champions League | Finale | 30 Maggio 16:00 UTC reddit

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