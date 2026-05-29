Il 30 maggio 2026 alle 18:00 si disputa a Budapest la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. I campioni in carica, vincitori dell'edizione precedente, affrontano la squadra allenata da Arteta. Le formazioni, le quote e i convocati sono stati annunciati, ma non sono stati forniti dettagli specifici. La partita rappresenta l'atto conclusivo della competizione continentale più importante, con le due squadre pronte a contendersi il trofeo.

Ultimo atto della Champions League, la gara più importante di tutte e quella che assegna il massimo trofeo continentale: a distanza di 12 mesi dal suo primo titolo i campioni uscenti del Paris Saint Germain scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta. I parigini vanno per la conferma in una stagione magari non sfolgorante come quella passata ma che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Finale Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. A Budapest Parigini a caccia del bis europeo

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Paris Saint Germain-Arsenal (Finale Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. A Budapest Parigini a caccia del bis europeoLa finale di Champions League si terrà a Budapest il 30 maggio 2026 alle 18:00, con il Paris Saint Germain e l’Arsenal in campo.

Temi più discussi: Finale di Champions League – Paris - Arsenal: statistiche e guida alla partita; Champions League, Psg-Arsenal, dove vedere la finale in tv e streaming; PSG e Arsenal si sfidano in finale a caccia dell’impresa; Dove vedere PSG-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale di Champions.

Discussione sulla partita: Paris Saint Germain vs Arsenal | Champions League | Finale | 30 Maggio 16:00 UTC reddit

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