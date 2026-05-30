Papa Leone sul disagio giovanile | La perdita delle costellazioni interiori è una delle più grandi forme di povertà Il ruolo educativo

Durante un'udienza in Vaticano, un Papa ha evidenziato che i giovani, pur avendo smartphone molto potenti, spesso si sentono persi. Ha sottolineato che la perdita delle “costellazioni interiori” rappresenta una delle forme più gravi di povertà. L'intervento si è concentrato sul disagio psicologico delle nuove generazioni e sul ruolo dell'educazione nel supportare il loro benessere.

I ragazzi hanno in tasca smartphone potentissimi, eppure spesso si sentono persi. Parte da questa amara constatazione l’intervento di Papa Leone durante una recente udienza in Vaticano incentrata proprio sul benessere psicologico delle nuove generazioni. La vera miseria di oggi, ha spiegato il Papa, non ha nulla a che vedere coi dati economici: i giovani sanno usare in modo eccellente la tecnologia, tuttavia fanno un’enorme fatica a dare un significato profondo alla propria esistenza, all’amore e persino al dolore. È proprio questa, secondo il Pontefice, “una delle più grandi forme di povertà del nostro tempo: la perdita delle costellazioni interiori”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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She Left Her Husband Of 10 Years For Her First Love. He Married 5 Beautiful Ceos. She Regrets It

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