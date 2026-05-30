PALINSESTI 7-13 GIUGNO 2026 | RAI1 TRA MONDIALI E FILM HOT KARAOKE SU CANALE 5

Da bubinoblog 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 7 al 13 giugno 2026, i palinsesti televisivi mostrano diverse programmazioni. Rai1 trasmette in diretta i Mondiali di calcio e programmi di intrattenimento, tra cui film con scene hot. Canale 5 propone serate di karaoke. Mediaset, La7, Tv8 e Nove presentano vari programmi, mentre La7 Cinema trasmette film di diversa natura. La programmazione varia quotidianamente, con orari e contenuti differenziati.

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Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 7 al 13 giugno 2026. Rai1 D: Grecia-Italia (Amichevole) L: Tutti Tranne Te 1ªTv M: M: Dino Zoff G: Messico-Sud Africa V: Canada-Bosnia Erzegovina S: Qatar-Svizzera Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Super Karaoke (12)  new M: Un Nuovo Inizio 1ªTv M: Super Karaoke (22) fine G: Montmartre 1ªTv V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin R il 0706, ore 9:50 – Santa Messa Corpus Domini il 1306, ore 00:00 – Brasile-Marocco nessuna segnalazione Rai2 D: Serie C L: The Unknown  fine M: M: Elsbeth (15) G: La Sottile Linea della Vendetta (12) 1ªTv V: La Sottile Linea della Vendetta (22) 1ªTv S: Nel... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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