PALINSESTI 7-13 GIUGNO 2026 | RAI1 TRA MONDIALI E FILM HOT KARAOKE SU CANALE 5

Notizia in breve

Dal 7 al 13 giugno 2026, i palinsesti televisivi mostrano diverse programmazioni. Rai1 trasmette in diretta i Mondiali di calcio e programmi di intrattenimento, tra cui film con scene hot. Canale 5 propone serate di karaoke. Mediaset, La7, Tv8 e Nove presentano vari programmi, mentre La7 Cinema trasmette film di diversa natura. La programmazione varia quotidianamente, con orari e contenuti differenziati.