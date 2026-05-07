PALINSESTI 10-16 MAGGIO 2026 | EUROVISION SU RAI1 CANALE 5 SCHIERA UN FILM EVENTO

Dal 10 al 16 maggio 2026, i palinsesti televisivi prevedono diverse novità. Su Rai1 sarà trasmessa l’Eurovision Song Contest, mentre Canale 5 proporrà un film evento. La settimana include programmi e film di diversi canali come Mediaset, La7, Tv8 e Nove. La programmazione si concentra su eventi speciali e produzioni di intrattenimento, con l’obiettivo di offrire una varietà di contenuti agli spettatori.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 10 al 16 maggio 2026. Rai1 D: Roberta Valente* (55) 1ªTv L: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (24) M: Il Commissario Montalbano R M: Succede Anche Nelle Migliori Famiglie G: Buonvino: Misteri a Villa Borghese (22) 1ªTv V: Teche: Mille e una Cover Sanremo S: Eurovision Song Contest** Finale Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno* 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1618) M: Finale Coppa Italia: Lazio-Inter G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Grande Fratello Vip (1718) S: Il Gladiatore 2** 1ªTv (*) 1 ep. 21.45-23.00 circa + Tg1 Speciale (**) dalle 21:00 (*) 1 ep. 21:50-22:50...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 10-16 MAGGIO 2026: EUROVISION SU RAI1, CANALE 5 SCHIERA UN FILM EVENTO Notizie correlate Leggi anche: PALINSESTI 10-16 MAGGIO 2026: EUROVISION SU RAI1, CANALE 5 ALZA BANDIERA BIANCA Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Maggio 2026 a Roma: scopri e vivi Roma dal 1° al 31 maggio 2026; Maggio sul grande schermo, la programmazione del Cinema Antella; Cosa vedere a teatro a Milano a maggio 2026; Programmazione del Planetario dal 2 al 31 maggio. Lo stravolgimento dei palinsesti non è bastato per arrestare il ritorno de I Cesaroni che, in questa puntata ci hanno mostrato un confronto che attendevamo fin dall'inizio. Peccato però che la storia si sia fermata sul più bello, proprio all'alba di una grande rivela - facebook.com facebook ‘PRETTY WOMAN’ È IL PORTO SICURO DEI PALINSESTI' – ALDO GRASSO INFILA LA PENNA NEL FENOMENO CAPACE x.com