? Punti chiave Come funzionava tecnicamente il metodo della marmotta per distruggere i bancomat?. Chi coordinava la squadra d'assalto e spartiva i proventi dei colpi?. Cosa hanno trovato gli inquirenti all'interno del covo utilizzato dai criminali?. Perché il gruppo pianificava anche furti nelle case delle famiglie palermitane?.? In Breve Indagini condotte tra settembre e dicembre 2023 su rapine e traffico di droga.. Gerarchia prevedeva un cinquantacinquenne mediatore e quattro esecutori materiali per i colpi.. Sequestrati un'auto rubata, passamontagna, arnesi da scasso e congegni esplosivi nel covo.. Precedenti arresti per spaccio avevano portato al sequestro di due chili di marijuana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, arrestati 6 criminali: smantellata la banda della marmotta

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Palermo, arresti e perquisizioni tra Brancaccio e Sperone: le immagini del blitz antimafia

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