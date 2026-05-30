Oroscopo giugno 2026 | Giove cambia segno Leone e Chirone torna in Toro dopo 49 anni Le previsioni di Eryx
A giugno 2026, Giove passa nel segno del Leone e Chirone rientra in Toro dopo 49 anni. La prima metà del mese si svolge ancora sotto l'influenza dei pianeti in Toro, con Marte presente nel segno e un andamento caratterizzato da un ritmo concreto e paziente.
Giugno 2026 è ormai alle porte, e si legge meglio in due tempi. La prima metà del mese resta di terra: Marte lavora ancora in Toro e il ritmo è quello concreto e paziente di chi mette radici prima di muoversi. Poi il cielo cambia disposizione — il 13 Venere passa in Leone, il 19 Chirone entra in Toro e apre un ciclo di otto anni che non si vedeva dal 1977, il 21 il Sole inaugura l'estate, il 30. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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