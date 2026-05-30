Oltre 100 artisti 5 palchi e 90.000 persone attese

A Milano si è svolto un evento musicale della durata di tre giorni, con più di 100 artisti che si sono esibiti su cinque palchi diversi. L’evento ha attirato circa 90.000 persone. La manifestazione ha coinvolto numerosi artisti e pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più grandi della città. La presenza di più palchi ha permesso di offrire una varietà di performance durante l’intera durata dell’evento.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Milano, 28 mag. (askanews) – Tre giorni di musica live, oltre 100 artisti su cinque diversi palchi e 90.000 persone attese. Il Nameless Festival torna a casa, dal 30 maggio all’1 giugno 2026 il Centro Sportivo “Bione” di Lecco ospiterà la nuova edizione di uno degli appuntamenti musicali più rilevanti d’Europa. Dopo anni di crescita internazionale, il Festival torna nel territorio in cui è nato, riportando sul Lago di Como un evento capace di unire musica, turismo, intrattenimento e cultura contemporanea. Come racconta Alberto Fumagalli, CEO & Founder di Nameless... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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