1 maggio in agrumeto | agritour tra profumi e sapori autentici

Il 1 maggio sarà dedicato a un agritour in un agrumeto, organizzato da Sicilia Gaia. L’evento si svolgerà in una location circondata da profumi di zagara, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaggiare i sapori tradizionali della Sicilia. Durante la giornata, i visitatori potranno scoprire le coltivazioni di agrumi e vivere un’esperienza immersiva tra natura e prodotti locali.

Sicilia Gaia organizza la giornata del 1 maggio in una location che profuma di zagara e che ci accoglierà con i sapori della Sicilia più autentica. Saremo ospiti della suggestiva tenuta Fondo Aranci, a Macchia di Giarre, per una giornata dedicata alla natura, alla scoperta e alla buona tavola.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pasquetta in agrumeto: agritour tra profumi e sapori autenticiSicilia Gaia organizza la giornata di Pasquetta in una location che profuma di zagara e che ci accoglierà con i sapori della Sicilia più autentica.

Cosa si mangia il Martedì Grasso in Puglia: sapori autentici tra tradizione e festaTra fritti dorati, dolci di Carnevale e piatti della tradizione, il Martedì Grasso in Puglia è un’esplosione di sapori che celebra l’abbondanza e la...

Assegno di Inclusione #ADI, online il calendario dei pagamenti 2026. Primi pagamenti e pagamenti di eventuali mensilità arretrate spettanti: - mercoledì 15 aprile 2026 - venerdì 15 maggio 2026 - martedì 16 giugno 2026 - mercoledì 15 luglio 2026 - venerdì - facebook.com facebook

Al Maggio l’opera sull’Achille Lauro. Guadagnino: “Non è antisemita ma scava dentro l’anima” x.com