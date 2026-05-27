imparare a salvare vite umane con i corsi di croce rossa milano

A Milano, ogni giorno si registrano in media otto arresti cardiaci. La Croce Rossa locale organizza corsi di formazione che durano poche ore, rivolti anche a persone senza competenze pregresse. Durante i corsi si insegna come eseguire manovre pediatriche, utilizzare il defibrillatore e praticare il massaggio cardiaco. Queste sessioni mirano a preparare i partecipanti a intervenire rapidamente in situazioni di emergenza.

A Milano si verificano 8 arresti cardiaci ogni giorno. Poche ore dedicate alla formazione, anche senza competenze di base, fanno la differenza quando sono necessarie manovre pediatriche, uso del defibrillatore, massaggio cardiaco. Solo nell’ultimo anno nella città metropolitana milanese sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Using an AED on a Child: CPR and Defibrillation Guide

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