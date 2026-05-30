**Off Campus **è la serie più vista del momento. Il primo capitolo dell’adattamento televisivo della saga romance sportiva di Elle Kennedy è stato apprezzato dai teenager così come dai telespettatori più adulti. Complici la leggerezza con cui sono stati trattati temi tutt’altro che superficiali, la rappresentazione di dinamiche relazionali sane e protagonisti maschili lontani dal concetto di malessere dannato a cui molte serie tv ci avevano abituati. Questa prima parte si è focalizzata su Hannah e Garrett, interpretati rispettivamente da Ella Bright e Belmont Cameli. Proprio loro, in una recente intervista, hanno rivelato qualcosa in più sulla seconda stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Off Campus: cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie del momento

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Off Campus Season 2: First Look & Release Date REVEALED

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