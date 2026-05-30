Off Campus | cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie del momento
**Off Campus **è la serie più vista del momento. Il primo capitolo dell’adattamento televisivo della saga romance sportiva di Elle Kennedy è stato apprezzato dai teenager così come dai telespettatori più adulti. Complici la leggerezza con cui sono stati trattati temi tutt’altro che superficiali, la rappresentazione di dinamiche relazionali sane e protagonisti maschili lontani dal concetto di malessere dannato a cui molte serie tv ci avevano abituati. Questa prima parte si è focalizzata su Hannah e Garrett, interpretati rispettivamente da Ella Bright e Belmont Cameli. Proprio loro, in una recente intervista, hanno rivelato qualcosa in più sulla seconda stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Off Campus Season 2: First Look & Release Date REVEALED
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Off Campus 2 ha già scelto la nuova coppia: dopo Hannah e Garrett tocca ad Allie e Dean Off Campus tornerà con la seconda stagione e adesso sappiamo chi guiderà i nuovi episodi: Allie Hayes e Dean Di Laurentis. Dopo il lieto fine di Hannah Wells e Garre facebook
Louisa Levy ha confermato che ogni stagione di Off Campus sarà un semestre reddit