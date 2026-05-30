Nuove cure contro i tumori ma è rebus sugli effetti collaterali

Sono state annunciate nuove terapie contro i tumori, caratterizzate da metodi avanzati e innovativi. Tuttavia, si evidenzia un’incertezza riguardo agli effetti collaterali di queste cure. Le nuove tecnologie in ambito oncologico stanno portando miglioramenti nei trattamenti, ma non sono ancora chiare le possibili reazioni avverse a lungo termine. La ricerca continua a valutare i rischi associati a queste terapie di ultima generazione.

Cure sempre più all’avanguardia ed approcci di frontiera stanno rivoluzionando l’oncologia, portando risultati inimmaginabili fino a pochi anni fa. Ma questo "tsunami terapeutico" sta anche mettendo gli oncologi di tutto il mondo dinanzi ad un nuovo, grande scoglio: il "rebus" degli effetti collaterali delle nuove cure e la necessità di imparare a riconoscerli e trattarli con tempestività. Che questo punto rappresenti una forte preoccupazione per gli specialisti lo si percepisce chiaramente al congresso della Società americana di oncologia clinica (ASCO), l’appuntamento mondiale più importante del settore, dove un’intera sessione affronta proprio questo problema. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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