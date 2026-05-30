No questo aereo non sta modificando il Meteo con la Geoingegneria militare

Un video pubblicato su Facebook mostra il tracciato radar di un aereo militare in volo notturno sopra il mare Adriatico. Il filmato evidenzia le rotte seguite dall’aereo, visibili attraverso le immagini del radar. Non ci sono altre informazioni disponibili sulla provenienza o sulla destinazione dell’aereo. Nessuna evidenza suggerisce che il volo abbia a che fare con attività di geoingegneria. La registrazione si concentra esclusivamente sul tracciato radar di un velivolo militare in volo.

Un video virale su Facebook mostra il tracciato radar di un aereo militare in volo notturno sopra il mare Adriatico. Secondo la voce narrante, si tratterebbe di un velivolo della NATO impegnato in operazioni segrete di «geoingegneria militare» per modificare il meteo e indurre artificialmente pioggia e freddo. Si tratta dell’ennesima declinazione della teoria del complotto delle Scie chimiche. Il volo rientra probabilmente nelle normali attività di monitoraggio o addestramento militare, mentre la tecnologia per manipolare il clima in questo modo non esiste. Per chi ha fretta:. Un reel su Facebook mostra il tracciato di un volo militare notturno sull’Adriatico, sostenendo che serva a modificare il clima. 🔗 Leggi su Open.online

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