Il Milan ha deciso di eliminare le deleghe e di adottare un profilo più simile a quello dell’ex centrocampista Fabregas. La comunicazione ufficiale si presenta come poco chiara e priva di dettagli specifici. La rivoluzione promossa dal nuovo proprietario si sta sviluppando in modo contraddittorio, con promesse di rafforzare l’italianità del club e cambi di rotta sull’allenatore ancora non definiti.

La rivoluzione di Gerry Cardinale è partita non appena il Milan ha fallito l'obiettivo stagionale, ovvero quello di qualificarsi alla prossima Champions League. In fumo un centinaio di milioni di euro, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha perso tutto totalizzando 10 punti nelle ultime 10 partite di Serie A. L'allenatore livornese è stato esonerato subito, ma il Diavolo non ha ancora trovato il sostituto e anche a livello di organigramma c'è un vuoto enorme da colmare. Cardinale aveva preannunciato la rivoluzione in caso di fallimento nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', dove però aveva sottolineato un'altra cosa molto importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Niente più deleghe, un profilo alla Fabregas e non solo: il Milan di Cardinale e la comunicazione fumosa

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Chiedo scusa ad Allegri, non lo farò più | Fabregas post Milan-Como 1-1

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