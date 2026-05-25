A Casa Milan si è svolto un vertice dopo l’eliminazione in Champions League. Furlani e Moncada erano presenti, mentre il presidente ha deciso di rivedere l’organigramma. Si sta cercando un nuovo profilo per la panchina, simile a quello di Fabregas, e si valuta l’ipotesi di un cambio di allenatore, con Allegri tra i nomi in bilico.

Ore decisive e di fortissima tensione in casa rossonera. Dopo la sconfitta contro il Cagliari e il verdetto della mancata qualificazione alla prossima Champions League, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è pronto a varare una rivoluzione totale, toccando quadri societari e staff tecnico. Sono tutti a rischio: da Furlani e Moncada a Tare e Allegri (che ieri ha preso tempo quando gli hanno chiesto di parlare del suo futuro). La redazione di PianetaMilan.it, con i suoi inviati sul posto, segue l'evolversi della situazione societaria minuto per minuto. Rimani aggiornato in diretta su tutti i movimenti, i faccia a faccia e le decisioni sul futuro del club "Tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rivoluzione panchina e dirigenti: si cerca un profilo alla Fabregas. Allegri verso l’esonero

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