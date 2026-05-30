Neopatentati 2026 | quali auto puoi guidare con i nuovi limiti?

A partire dal 2026, i neopatentati devono rispettare nuove regole sul limite di auto che possono guidare. Le restrizioni si estendono nel tempo, ma consentono di condurre un numero maggiore di veicoli rispetto al passato. Le modifiche sono state introdotte con il nuovo Codice della Strada e riguardano principalmente i limiti di potenza e le tipologie di auto accessibili ai guidatori alle prime armi. Le norme si applicano ai conducenti con patente conseguita da meno di tre anni.

Le regole per i neopatentati sono cambiate con il nuovo Codice della Strada: le limitazioni durano di più, ma permettono di guidare molte più auto rispetto al passato. Ecco cosa dice oggi la legge, quali vetture può mettersi in garage chi ha appena preso la patente B e quali sono gli errori da evitare. I limiti di potenza per i neopatentati 2026. Secondo l’articolo 117 del Codice della Strada, nei primi anni dalla patente B si possono guidare solo autovetture (categoria M1, massa a vuoto fino a 3.500 kg) che rispettano contemporaneamente due limiti: potenza massima del motore di 105 kW, pari a circa 142 CV;. rapporto potenzatara non superiore a 75 kW per tonnellata (circa 102 CVt). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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