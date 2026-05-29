In Rete sta facendo discutere un articolo pubblicato da Harper’s, mensile Usa di cultura e politica fra i più antichi e prestigiosi. Scritto da Sam Kriss, il pezzo è intitolato Un gioco da ragazzi e descrive la trasformazione culturale di San Francisco nell’era dell’intelligenza artificiale. La città, racconta l’autore, appare dominata da un linguaggio tecnologico straniante: a differenza di New York, dove la pubblicità si rivolge a consumatori comuni, qui i cartelloni parlano quasi esclusivamente a fondatori di startup e professionisti tech. In una realtà urbana fatta di disagio sociale e automobili Waymo a guida autonoma che circolano senza conducente, la miscela di marketing tecnologico e follia metropolitana crea la sensazione surreale di una distopia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - San Francisco nell’era dell’IA: barare è la nuova competenza?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Japon et lArticle 9 : le paradoxe dune puissance militaire - Documentaire AT

Notizie e thread social correlati

La Nuova Semeiotica nell’Era dell’IANel 2026, la medicina si trova di fronte a una nuova sfida: gestire un volume crescente di dati e informazioni provenienti da tecnologie avanzate e...

Intelligenza artificiale e competenza umana: la sfida italiana nell’era dell’«Ibridocene»In Italia, il dibattito sull’intelligenza artificiale si concentra sulla collaborazione tra tecnologia e competenza umana.

Argomenti più discussi: Giacomo Izzo a San Francisco è in tabellone nell’Under 19; Airbnb sfida Booking: dall’alloggio alla super-app del turismo; Il Golden Gate Bridge è il famoso ponte sospeso di 2.7 km tra l'Oceano Pacifico e la baia di San Francisco; La casa minimalista e meditativa di David Thulstrup a San Francisco, che mescola Oriente e Occidente.

L'AI è un fenomeno di proporzioni mai viste in 30 anni di carriera, dal punto di vista della crescita degli utili e dell'impatto: da San Francisco, l'analisi di Raffaele Savi, Managing Director, Global Head of @BlackRock Systematic in occasione della 5° edizione x.com

Centro di San Francisco all'alba reddit