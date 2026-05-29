San Francisco nell’era dell’IA | barare è la nuova competenza?
Un articolo pubblicato da Harper’s, rivista statunitense, sta suscitando discussioni online. Il testo affronta il tema dell’intelligenza artificiale a San Francisco, evidenziando come l’uso di tecnologie avanzate possa favorire pratiche di imbroglio. La pubblicazione analizza le implicazioni di questa tendenza, senza offrire giudizi, ma sottolineando che l’abilità di aggirare i sistemi automatizzati sembra diventare una nuova competenza tra alcuni utenti. La discussione si concentra sull’impatto di queste dinamiche nel contesto digitale della città.
In Rete sta facendo discutere un articolo pubblicato da Harper’s, mensile Usa di cultura e politica fra i più antichi e prestigiosi. Scritto da Sam Kriss, il pezzo è intitolato Un gioco da ragazzi e descrive la trasformazione culturale di San Francisco nell’era dell’intelligenza artificiale. La città, racconta l’autore, appare dominata da un linguaggio tecnologico straniante: a differenza di New York, dove la pubblicità si rivolge a consumatori comuni, qui i cartelloni parlano quasi esclusivamente a fondatori di startup e professionisti tech. In una realtà urbana fatta di disagio sociale e automobili Waymo a guida autonoma che circolano senza conducente, la miscela di marketing tecnologico e follia metropolitana crea la sensazione surreale di una distopia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Le Japon et lArticle 9 : le paradoxe dune puissance militaire - Documentaire AT
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