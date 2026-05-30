Negli uffici del club non ci sono dipendenti e l’allenatore è senza supporto dirigenziale. Allegri cerca un dirigente rossonero, ma la situazione interna appare disorganizzata. La squadra appare priva di figure di riferimento e non ci sono segnalazioni di personale presente negli uffici. La situazione del club nel 2026 viene descritta come disastrosa, con molti dipendenti licenziati e nessuno al loro posto.

Allegri alla disperata ricerca di un dirigente rossonero. Il Milan del 2026 è un film tragicomico. Hanno licenziato tutti e non c’è più nessuno. I eri Walter Sabatini, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto che in tanti anni di calcio non aveva mai visto una situazione del genere. E che un’operazione del genere somiglia più a una vendetta che a una ristrutturazione aziendale. Fatto sta che il Milan oggi è quanto di più somigliante al deserto dei tartari. Sono stati fuori tutti e Allegri è rimasto impigliato nella rete. Con chi deve parlare per farsi liberare e poter firmare con il Napoli? Max in linea teorica dovrebbe avere un milioni di euro dal club rossonero, al netto della buonuscita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Negli uffici del Milan non c’è nessuno, Allegri prigioniero del club

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