Nameless a Lecco | 90mila fan attesi e un boom economico da 11 milioni

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival Nameless a Lecco prevede l’arrivo di circa 90.000 persone, con un impatto economico stimato in 11 milioni di euro. La manifestazione si svolge tra musica e territorio, sollevando domande sulla gestione di una così alta affluenza. Tra gli artisti internazionali annunciati, uno di loro è il DJ noto per aver già suonato in Italia, che torna per questa occasione. La manifestazione si svolge in una regione nota per la sua vocazione turistica.

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? Domande chiave Come farà il festival a gestire 90mila persone tra musica e territorio?. Chi sono gli artisti internazionali che faranno tornare Calvin Harris in Italia?. Quanto inciderà l'evento sul business di hotel e ristoranti della zona?. Perché la Lake Como Music Week trasformerà il festival in cultura diffusa?.? In Breve Dal 30 maggio al 1 giugno il festival coinvolge 5 palchi con 100 artisti.. Calvin Harris, John Summit e Fisher guidano la linea artistica del 2026.. La Lake Como Music Week dal 28 maggio offre attività gratuite in centro.. Il 20% dei biglietti è venduto all'estero con molti arrivi dagli Stati Uniti.. Il ritorno del Nameless Festival a Lecco: novanta mila persone attese tra musica elettronica e impatto sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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