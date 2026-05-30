Poggio Renatico ospita la decima edizione del Poggio Street Festival, evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio comunale. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino durante questo fine settimana, offrendo musica ed eventi vari. La giornata prevede spettacoli e intrattenimento, coinvolgendo la comunità locale. La manifestazione si ripete annualmente ed è dedicata ad animare le strade del paese con attività culturali e ricreative.

Poggio Renatico si prepara ad accendere il centro cittadino con la decima edizione del “ Poggio Street Festival ”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Poggio Renatico con il patrocinio del Comune di Poggio Renatico, in programma in questo fine settimana. Quattro giornate ricche di eventi che uniranno musica dal vivo, street food, mercatini, artigianato, visite guidate, luna park, esposizioni e spettacoli per tutte le età, trasformando il paese in un grande spazio di aggregazione e divertimento. Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno i concerti serali con la “Sfida tra Band” stasera, il tributo agli Ultimo con “Colpa delle Favole” domenica e il concerto degli “Anthera” lunedì 1 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica ed eventi col ’Poggio Street Festival’

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