Raul Fernandez ha vinto la gara sprint della MotoGp al Mugello, portando a casa la vittoria con il team Aprilia-Trackhouse. Al secondo posto si è classificato Jorge Martin, anche lui su Aprilia ufficiale, mentre terzo è arrivato Di Giannantonio. La gara si è svolta nel sabato e ha visto Fernandez ottenere il miglior tempo, precedendo Martin e Di Giannantonio.

Raul Fernandez conquista la gara sprint della MotoGp al Mugello. Il pilota spagnolo del team Aprilia-Trackhouse si impone al termine della prova del sabato precedendo il connazionale Jorge Martin, in sella all’Aprilia ufficiale. A completare il podio è stato Fabio Di Giannantonio, portacolori del team Ducati-VR46, autore di una prova solida sul circuito toscano. Bezzecchi quarto ma resta leader Ai piedi del podio ha concluso Marco Bezzecchi, che ha chiuso la Sprint Race in quarta posizione. Un risultato che consente comunque al pilota italiano di mantenere la leadership della classifica mondiale. La gara ha confermato l’ottimo momento delle Aprilia, capaci di occupare le prime due posizioni al traguardo grazie alle prestazioni di Fernandez e Martin davanti al pubblico del Mugello. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - MotoGp, Fernandez trionfa nella Sprint del Mugello: Martin secondo, terzo Di Giannantonio

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MotoGP sprint Mugello: vince Fernandez, 2° Martin, 4° Bez

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