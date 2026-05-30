mostra dedicata a caselli

Notizia in breve

Un’esposizione temporanea è stata inaugurata negli spazi di un tribunale, dedicata a Giuseppe Guglielmo Umberto Caselli, conosciuto come Pino. La mostra celebra il cinquantesimo anniversario della morte del pittore, nato nel 1893 a Villarotta di Luzzara e scomparso il 19 dicembre 1976 alla Spezia. L’allestimento espone alcune delle sue opere e ricorda la sua figura artistica.