Mostra dedicata a Caselli
Un’esposizione temporanea è stata inaugurata negli spazi di un tribunale, dedicata a Giuseppe Guglielmo Umberto Caselli, conosciuto come Pino. La mostra celebra il cinquantesimo anniversario della morte del pittore, nato nel 1893 a Villarotta di Luzzara e scomparso il 19 dicembre 1976 alla Spezia. L’allestimento espone alcune delle sue opere e ricorda la sua figura artistica.
Negli spazi del Tribunale è stata inaugurata un’esposizione temporanea dedicata a Giuseppe Guglielmo Umberto Caselli, universalmente noto come Pino, a mezzo secolo dalla scomparsa del pittore, nato a Villarotta di Luzzara nel 1893 e morto alla Spezia il 19 dicembre 1976. La selezione dei quadri è stata curata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati spezzino in collaborazione con l’associazione culturale Startè. Il progetto espositivo, attivo da giovedì, anticipa la più ampia rassegna retrospettiva intitolata ‘Caselli 50 - Cinquanta opere di Giuseppe Caselli’. L’iniziativa rientra in un programma di valorizzazione artistica degli uffici... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Mostra dedicata a Caselli; Le opere di Giuseppe Caselli esposte nel Tribunale della Spezia.
Le opere di Giuseppe Caselli esposte nel Tribunale della SpeziaA cinquanta anni dalla scomparsa di Giuseppe Guglielmo Umberto (detto Pino) Caselli (5 luglio 1893 Villarotta di Luzzara RE – La Spezia 19 dicembre 1976), in attesa della prossima mostra Caselli 50 – ... cittadellaspezia.com