Napoli all’Istituto Caselli la mostra Bianco d’Aria Di Vittoria Laboccetta | una mappa sensibile per il territorio
Il 11 maggio alle 15 è stata inaugurata presso l’Istituto Caselli, all’interno del Real Bosco di Capodimonte, la mostra intitolata “Bianco d’Aria”. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico e si propone di presentare una mappa “sensibile” dedicata al territorio. L’evento ha coinvolto i curatori e i partecipanti, che hanno assistito alle prime esposizioni e alle presentazioni delle opere. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città con l’obiettivo di mettere in evidenza temi legati all’ambiente e alla percezione del paesaggio.
È stata inaugurata l’11 maggio alle 15 la mostra “Bianco d’Aria”, presso l’Istituto Caselli (Real Bosco di Capodimonte). Una costellazione affettiva della “Terza Municipalità”, un progetto artistico ideato e realizzato da Vittoria Laboccetta (ViStoria) nell’ambito della rassegna “Maggio dei Monumenti”. Il progetto si inserisce nel percorso diffuso della manifestazione cittadina, che quest’anno ha assegnato a ogni municipalità un colore. Alla Terza Municipalità è stato attribuito il bianco e aereo, una suggestione che diventa qui materia visiva, poetica e territoriale. Grazie all’organizzazione di Villa di Donato e alla collaborazione... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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