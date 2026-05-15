Napoli all’Istituto Caselli la mostra Bianco d’Aria Di Vittoria Laboccetta | una mappa sensibile per il territorio

Il 11 maggio alle 15 è stata inaugurata presso l’Istituto Caselli, all’interno del Real Bosco di Capodimonte, la mostra intitolata “Bianco d’Aria”. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico e si propone di presentare una mappa “sensibile” dedicata al territorio. L’evento ha coinvolto i curatori e i partecipanti, che hanno assistito alle prime esposizioni e alle presentazioni delle opere. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città con l’obiettivo di mettere in evidenza temi legati all’ambiente e alla percezione del paesaggio.

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