Morning Weekend – Robotaxi distese di sabbia bretoni e altre storie

Un’ondata di calore intenso sta colpendo la regione, con temperature che hanno superato i 35 gradi. Intanto, in alcune aree si stanno testando i robotaxi per ridurre il traffico e le emissioni. Nel frattempo, le spiagge bretoni sono affollate, con lunghe file di turisti e residenti che cercano refrigerio. Le autorità hanno annunciato misure temporanee per fronteggiare il caldo, senza indicare interventi definitivi.

Da dove arriva l’ondata di calore di questi giorni, qualche soluzione per rendere più sicure le stazioni ferroviarie di sera, e un pezzo di costa francese che ormai si sta riempiendo di turisti molto ricchi – La soluzione del giochino su Roberto (The Guardian) – La Bretagna sta diventando un posto per turisti molto ricchi (Le Monde) Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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