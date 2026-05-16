Morning Weekend – Lucertole e formiche alla conquista di Montpellier e altre storie

Nel fine settimana, sono stati segnalati avvistamenti di lucertole e formiche che si sono diffuse nel centro storico di Montpellier. Contestualmente, in Ucraina, le forze russe hanno intensificato gli attacchi contro due città, portando a nuovi scontri e danni materiali. Le autorità locali hanno confermato l’aumento delle operazioni militari e l’impiego di diverse tipologie di armamenti. La situazione sul campo rimane tesa, con le forze ucraine che continuano a difendersi dagli attacchi provenienti dal confine orientale.

Perché la Russia ha ripreso ad attaccare con forza le città ucraine, due città dall’approccio molto diverso contro l’erba alta, e la divertente storia di una banconota da 20 sterline – Le ultime sui rimedi contro l’emicrania (BBC) – I keniani rapiti dai russi e costretti ad andare al fronte (Der Spiegel) – Due approcci molto diversi contro l’erba alta (Le Monde) Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Ep. 1206 – Futili motivi, voltarsi dall’altra parte e le altre storie di oggi Ep. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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