Guido Monaco, giornalista di Eurosport, ha commentato su YouTube che Jannik Sinner convive da almeno un anno e mezzo con la paura di un malessere fisico. Ha riferito che, nel match di Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, questa preoccupazione potrebbe aver influito sulle sue prestazioni. Monaco ha sottolineato che il problema esiste e che il tennista sembra portare questa tensione da tempo.

Nella puntata di TennisMania andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha commentato quanto accaduto al Roland Garros nel match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo. Le polemiche circa il comportamento dell’allenatore dell’argentino: “ Cerundolo non è stato scorretto, anzi, è stato veramente perfetto nel gestire una situazione non sempre così facile sia lato gioco sia dal punto di vista del comportamento, ineccepibile. Prieto, il suo allenatore, faceva semplicemente il suo lavoro in quel momento. Si è trovato il suo allievo che stava prendendo la stesa prevista e a un certo punto si è aperta una finestra insperata di poter ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco su Sinner: “Da almeno un anno e mezzo vive con la paura che possa arrivare un malessere: il problema c’è”

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