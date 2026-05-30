Molise | si delinea la nuova legge per rilanciare la cultura locale

In Molise, si sta definendo una nuova legge per sostenere la cultura locale. La proposta mira a modificare le norme per biblioteche e archivi pubblici, con l’obiettivo di favorirne il funzionamento e la conservazione. Le consigliere regionali stanno preparando le proposte che verranno discusse nel prossimo Consiglio, senza ancora dettagli sulle misure specifiche. La legge sarà approvata nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come cambieranno le regole per biblioteche e archivi in tutta la regione?. Quali proposte concrete porteranno le consigliere regionali in Consiglio?. Perché la cultura deve diventare un motore di crescita economica molisana?. Chi gestirà le nuove reti di presidi culturali sul territorio?.? In Breve Linda Laura Sabbadini presenta dati ISTAT sulle disuguaglianze sociali dal secondo dopoguerra.. Diego Florio coordina esperti di teatro, musica, audiovisivo, archivi e beni culturali.. Le consigliere Alessandra Salvatore e Micaela Fanelli porteranno le istanze in Consiglio regionale.. Adele Fraracci sottolinea il ruolo delle amministrazioni locali nel coordinare i presidi culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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