Misano ‘capitale’ delle famiglie numerose | in arrivo da tutta Italia
Misano si prepara a ospitare, nei prossimi quattro giorni, una grande concentrazione di famiglie numerose provenienti da tutta Italia. Tra le regioni più lontane, ci sono Trentino e Sicilia. L’evento coinvolge diverse località e attira partecipanti da diverse parti del Paese. La manifestazione si svolge nel centro della città e vede la presenza di numerosi visitatori con famiglie numerose. La partecipazione è aperta a tutti e l’evento si svolge senza restrizioni particolari.
Misano sarà per i prossimi quattro giorni la capitale delle famiglie numerose italiane. Arriveranno da tutto il Paese, da Lives in Trentino fino ad Erice in Sicilia. In tutto saranno 640 i genitori con figli al seguito che confluiranno al Villaggio San Pellegrino per partecipare all’incontro nazionale di Anfn, l’associazione che dal 2004 raduna e dà voce alle famiglie numerose italiane. Oggi le famiglie Panda sono poco più di 310mila in tutto il Paese stando ai dati Istat. Si tratta dei nuclei famigliari composti da almeno 6 persone. Rappresentano lo 0.9% delle famiglie italiane. In Emilia Romagna la percentuale cresce arrivando all’1,3% del totale, ovvero 28. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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