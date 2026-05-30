Misano ‘capitale’ delle famiglie numerose | in arrivo da tutta Italia

Notizia in breve

Misano si prepara a ospitare, nei prossimi quattro giorni, una grande concentrazione di famiglie numerose provenienti da tutta Italia. Tra le regioni più lontane, ci sono Trentino e Sicilia. L’evento coinvolge diverse località e attira partecipanti da diverse parti del Paese. La manifestazione si svolge nel centro della città e vede la presenza di numerosi visitatori con famiglie numerose. La partecipazione è aperta a tutti e l’evento si svolge senza restrizioni particolari.