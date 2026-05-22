The Testaments arriva su Disney+ | il sequel di The Handmaid’s Tale che tutti aspettavano

Da oggi, gli appassionati possono seguire su Disney+ il debutto di The Testaments, la nuova serie che prosegue la storia di The Handmaid’s Tale. Dopo il grande riscontro di pubblico e critica, il racconto ambientato nel mondo distopico di Gilead si arricchisce di nuovi personaggi e vicende. La produzione segue le vicende narrate nella trilogia di romanzi dell’autrice, portando sullo schermo ulteriori dettagli sulla società oppressiva e le sue dinamiche. La serie si inserisce nel catalogo della piattaforma streaming, disponibile per gli abbonati.

Dopo anni di attesa e il successo planetario di The Handmaid’s Tale, l’universo distopico di Gilead torna a espandersi con una nuova serie televisiva. Gli appassionati del Racconto dell’Ancella possono finalmente scoprire cosa accade dopo gli eventi della serie madre, grazie a The Testaments, lo spin-off basato sul romanzo premio Booker di Margaret Atwood pubblicato nel 2019. La piattaforma Disney+ ha già confermato il rinnovo per una seconda stagione, segno che la storia ha convinto sia il pubblico che la critica. The Testaments su Disney+: la serie sequel che espande Gilead. The Testaments è una serie distopica americana creata da Bruce Miller, lo stesso showrunner dietro al pluripremiato The Handmaid’s Tale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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