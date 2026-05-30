metrobus sprint finale interventi a san sisto

Il Comune ha annunciato che, nell’ambito dei lavori per il progetto metrobus, saranno adottati nuovi provvedimenti in via Gaetano Donizetti, viale San Sisto e via dei Tagliapietra. Questi interventi interesseranno l’area dell’intersezione semaforica tra le tre strade. La modifica delle regolazioni del traffico sarà in vigore per consentire la prosecuzione dei lavori. La comunicazione non specifica la durata delle nuove misure o i dettagli tecnici delle modifiche.

Il Comune informa che, nell’ambito dei lavori per il metrobus saranno adottati nuovi provvedimenti in via Gaetano Donizetti, viale San Sisto e via dei Tagliapietra, in prossimità dell’intersezione semaforica tra le tre arterie. I lavori saranno effettuati in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione. Durante la prima fase sarà interdetto il transito in via dei Tagliapietra all’intersezione con viale San Sisto, con deviazione del traffico su via Girolamo Frescobaldi; successivamente, nella seconda fase, sarà chiuso il collegamento tra via Donizetti e viale San Sisto, con percorsi alternativi attraverso viale Albinoni. Inoltre... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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