Nella giornata del 30 maggio 2026, alle 19:15, la città di Roma ha registrato condizioni meteorologiche stabili. Durante la mattina, il cielo era generalmente sereno o poco nuvoloso, con assenza di precipitazioni significative. Le temperature si sono mantenute nella media stagionale, senza variazioni notevoli rispetto ai giorni precedenti. La giornata si è conclusa con un clima tranquillo e senza eventi meteorologici estremi.

meteo ben ritornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni in transito schiarite al pomeriggio temporali sviluppo su Alpi Prealpi Appennino settentrionale con locali sconfinamenti anche sulle pianure tra la serata era notte persistono piogge e temporali al nord est migliora altro al centro tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio a quotazioni sviluppo nelle zone interne specie in Appennino ancora soleggiato sulle coste in serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al sud condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni con. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 30-05-2026 ore 19:15

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Meteo domani 4 gennaio 2026

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