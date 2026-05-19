Meteo Roma del 19-05-2026 ore 19 | 15

Il 19 maggio 2026, alle 19:15, le condizioni meteo a Roma indicano una serata senza particolari variazioni, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Al mattino, le previsioni per il Nord segnalano tempo stabile in tutte le regioni, senza precipitazioni o variazioni significative di temperatura. Le informazioni meteorologiche sono aggiornate e disponibili per i residenti e i visitatori che pianificano le attività all’aperto o gli spostamenti nella giornata.

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meteo Napoli aggiornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sulle Alpi al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi Appennino con sviluppo di acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti sulle pianure del Nord in serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite Salvo residue piogge sulle Alpi Orientali al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali di sviluppo nelle zone interne specie in Appennino soleggiato sulle coste in serata e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 19-05-2026 ore 19:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo Sullo stesso argomento Meteo Roma del 05-05-2026 ore 19:15meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo discusso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 15-05-2026 ore 19:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al mattino tempo instabile con piogge sparse su Alpi e Appennino Anche 1300 1500 m più asciutto... Meteo: 20 maggio con ultimi episodi instabili! Poi assaggio d'estateAncora instabilità oggi, martedì 19 maggio, al Nord e zone interne del Centro-Sud. Temperature nella norma e poco inferiori: le previsioni meteo. meteo.it Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!Ancora instabilità oggi, martedì 19 maggio, al Nord e zone interne del Centro-Sud. Temperature nella norma e poco inferiori: le previsioni meteo. meteo.it Stadio mezzo vuoto per la Finale Femminile a Roma reddit Emergono nuovi dettagli sulla tragedia delle Maldive costata la vita a cinque sub italiani durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità. Il corpo di Gianluca Benedetti, l’unico recuperato finora, è stato trovato con la bombola completament x.com