Sabato 30 maggio 2026, in Campania, il tempo sarà soleggiato in tutta la regione. A Avellino il cielo rimarrà sereno per tutta la giornata, senza piogge previste. Non sono attese variazioni nelle condizioni meteorologiche e il cielo sarà prevalentemente libero da nuvole. La giornata si presenterà stabile e soleggiata in tutte le aree della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 30 maggio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3605m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo present Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3593m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 30 maggio 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Sabato 09 maggio 2026

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