Le previsioni meteo per la giornata di sabato 9 maggio 2026 in Campania indicano cieli molto nuvolosi o coperti in diverse zone. A Avellino sono previste deboli piogge, con un millimetro di precipitazioni, che si attenueranno verso sera portando schiarite. Le condizioni del tempo sono caratterizzate da nuvolosità diffusa e qualche pioggia leggera, con un miglioramento nel corso della serata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 9 maggio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2960m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2869m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 9 maggio 2026

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