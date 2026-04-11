David dall' Inghilterra a San Piero Patti per comprare casa a 1 euro
Un cittadino proveniente dall’Inghilterra ha deciso di acquistare una casa nel comune di San Piero Patti al costo simbolico di un euro. L’amministrazione comunale ha comunicato la conclusione della prima vendita legata al progetto “Case a 1 euro”, un’operazione che coinvolge diverse abitazioni messe in vendita a un prezzo simbolico per riqualificare il patrimonio edilizio locale.
L’amministrazione comunale di San Piero Patti annuncia con soddisfazione la conclusione della prima vendita nell’ambito del progetto “Case a 1 euro”, un’iniziativa senza precedenti per S. Piero e che comincia a concretizzarsi dopo la prima fase di promozione e sensibilizzazione. L’immobile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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